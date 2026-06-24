Cuma Pakai Tusuk Gigi Komplotan Ganjal ATM Kuras Duit Korban

Rabu, 24 Juni 2026 – 20:19 WIB

jpnn.com, LAMONGAN - Satreskrim Polres Lamongan meringkus komplotan pencurian dengan modus ganjal ATM.

Pelaku lima orang diduga tergabung dalam jaringan lintas provinsi.

Kelimanya memiliki peran berbeda, mulai dari mengganjal mesin ATM, mengintip nomor PIN nasabah, mengawasi situasi, hingga menyiapkan kendaraan pelarian.

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"Kami berhasil mengamankan lima pelaku yang diduga tergabung dalam jaringan ganjal ATM lintas provinsi beserta barang bukti yang digunakan untuk melakukan aksinya," kata Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazlurrahman, Rabu.

Kelima tersangka berinisial H, KF, J, MM, dan S. Dia menyatakan H berperan sebagai otak kejahatan sekaligus pelaku yang mengganjal mesin ATM menggunakan tusuk gigi yang telah dimodifikasi.

Sementara itu, tersangka lainnya diduga bertugas mengintip PIN nasabah, mengawasi keadaan sekitar, dan mengemudikan kendaraan.

Berdasarkan hasil penyidikan, para tersangka diduga membuat mesin ATM seolah-olah mengalami gangguan sehingga kartu nasabah tertahan.

Ketika korban kebingungan, pelaku mendekati dan berpura-pura membantu sambil berupaya mengetahui PIN ATM korban.