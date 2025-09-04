Cuma Salah Paham, Prajurit TNI Pratu TB Tembak Mati Warga

Kamis, 04 September 2025 – 13:37 WIB

jpnn.com, JAYAPURA - Prajurit TNI Pratu TB menembak seorang warga sipil.

Pratu TB merupakan anggota POM XVII/Cendrawasih.

Penembakan terjadi di Entrop, Kota Jayapura.

"Saat ini pelaku sudah ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih di Jayapura," kata Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, Kamis.

Dia mengatakan peristiwa ini bermula karena kesalahpahaman sehingga terjadi penembakan yang mengenai pinggang korban.

Korban tewas di tempat kejadian penembakan pada Rabu sekitar pukul 23.00 WIT.

"Untuk lebih detail penyebab kesalahpahaman itu, masih dalam proses penyidikan," kata Kolonel Candra.

Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan setelah menembak korban, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dengan nomor polisi PA 1709 AV.