Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Cuma Salah Paham, Prajurit TNI Pratu TB Tembak Mati Warga

Kamis, 04 September 2025 – 13:37 WIB
Cuma Salah Paham, Prajurit TNI Pratu TB Tembak Mati Warga - JPNN.COM
Kapendam XVII Cendrawasih Kol Inf Candra Kurniawan. (ANTARA/Evarukdijati)

jpnn.com, JAYAPURA - Prajurit TNI Pratu TB menembak seorang warga sipil.

Pratu TB merupakan anggota POM XVII/Cendrawasih.

Penembakan terjadi di Entrop, Kota Jayapura.

Baca Juga:

"Saat ini pelaku sudah ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih di Jayapura," kata Kapendam XVII/Cendrawasih Kolonel Inf Candra Kurniawan, Kamis.

Dia mengatakan peristiwa ini bermula karena kesalahpahaman sehingga terjadi penembakan yang mengenai pinggang korban.

Korban tewas di tempat kejadian penembakan pada Rabu sekitar pukul 23.00 WIT.

Baca Juga:

"Untuk lebih detail penyebab kesalahpahaman itu, masih dalam proses penyidikan," kata Kolonel Candra.

Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan setelah menembak korban, pelaku langsung melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dengan nomor polisi PA 1709 AV.

Kolonel Inf Candra Kurniawan menyatakan oknum prajurit TNI pelaku penembakan telah ditahan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   TNI  Prajurit TNI  Jayapura  Penembakan Warga 
BERITA TNI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp