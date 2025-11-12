Cuma Sampai Akhir November! Begini Cara Dapat Pulsa Gratis dari Federal Oil

jpnn.com, JAKARTA - Kalau kamu pengguna motor matic dan belum ikutan program hadiah dari Federal Oil, ini saatnya dan jangan sampai ketinggalan.

Program konsumen berhadiah pulsa yang sudah berjalan sejak Agustus lalu akan resmi berakhir pada 30 November 2025.

Artinya, hanya tersisa beberapa minggu lagi untuk dapat dobel keuntungan: pelumas berkualitas plus hadiah pulsa langsung.

Selama tiga bulan berjalan, program itu ternyata mendapat sambutan luar biasa dari para “Feders” — sebutan untuk pengguna setia Federal Oil — di berbagai daerah.

Antusiasme itu terasa bukan cuma lewat banyaknya peserta, tetapi juga melalui acara Feders Gathering – Zona Nyaman yang sukses digelar di Semarang dan Surabaya.

Acara itu jadi ajang nongkrong santai penuh edukasi, tempat para pengguna dan komunitas motor saling berbagi pengalaman soal pelumas, performa motor, hingga pentingnya perawatan rutin.

“Zona Nyaman” juga membuka kesempatan bagi peserta untuk ikut langsung program berhadiah Federal Oil.

Melihat sambutan yang begitu besar, Federal Oil pun menambah dua pelumas andalan dalam program ini, yaitu Federal Racing Matic 10W-30 (0.8L) dan Federal Racing Matic 10W-40 (1L).