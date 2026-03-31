JPNN.com - Nasional - Humaniora

Cuma Undang Dasco ke Halalbihalal, Zulhas: Koalisi PAN-Gerindra Sepanjang Masa

Selasa, 31 Maret 2026 – 17:18 WIB
Ketum Zulkifli Hasan atau Zulhas di kantor partainya, Jakarta Selatan, Selasa (31/3). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Halalbihalal sekaligus Rakernas I di kantor partai mereka, Kalibata, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (31/3) ini.

Ketum dan Sekjen PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas serta Eko Hendro Purnomo hadir dalam kegiatan tersebut.

Para Waketum PAN seperti Eddy Soeparno dan Viva Yoga Mauladi hingga Ketua Fraksi PAN di DPR RI Putri Zulkifli Hasan juga hadir ke acara.

Zulhas mengatakan acara Halalbihalal partainya hanya mengundang Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dari unsur eksternal.

Selain Dasco, kata Zulhas, PAN juga mengundang Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Raffi Ahmad.

"Saya hanya mengundang Pak Dasco sama Raffi Ahmad," kata Zulhas dalam pidato saat acara, Selasa.

Menko Bidang Pangan itu beralasan PAN berkoalisi dengan Gerindra selama 15 tahun, sehingga wajar mengundang Dasco dalam acara Halalbihalal. 

"Kalau Gerindra kami anggap sudah bagian dari kami. Koalisi sepanjang masa zaman. Ya, kalau ada 15 tahun, masa menangnya cuma lima tahun. Kalahan-kalahan 15 tahun bertahan," ujarnya.

PAN hanya mengundang Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ke acara Halalbihalal partai berkelir biru itu, Selasa (31/3).

halalbihalal  Halalbihalal PAN  Gerindra  Sufmi Dasco Ahmad 
