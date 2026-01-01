Cungkup Prasasti Batutulis Diresmikan, Revitalisasi Cagar Budaya Bogor Dipercepat

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon meresmikan cungkup Prasasti Batutulis di kawasan Batutulis, Kota Bogor, Selasa (31/12).

Peresmian ini menjadi bagian dari upaya revitalisasi situs cagar budaya nasional dengan tetap memperhatikan aspek teknis, karakter kawasan, serta nilai keaslian peninggalan sejarah.

Fadli Zon menyampaikan bahwa Jawa Barat, khususnya Bogor, memiliki kekayaan cagar budaya yang mencerminkan kesatuan budaya dan peradaban Nusantara.

Menurutnya, pelestarian tidak hanya berfokus pada fisik bangunan, tetapi juga pada upaya menghidupkan kembali narasi sejarah melalui pemahaman kolektif masyarakat.

“Di Jawa Barat ini masih banyak situs yang belum sempat kita revitalisasi. Di Bogor sendiri, beberapa situs terus kita upayakan pelestariannya, termasuk relokasi Prasasti Muara Cianten yang beratnya hampir 20 ton dan sebelumnya berada di tengah sungai,” ujar Fadli Zon.

Dia menekankan pentingnya museum dan situs cagar budaya sebagai etalase peradaban bangsa.

Menurutnya, museum berperan strategis dalam memperkenalkan khazanah budaya Indonesia ke dunia internasional sekaligus menegaskan identitas bangsa melalui sejarah kerajaan-kerajaan besar di Nusantara.

“Museum harus menjadi ruang yang hidup untuk mewariskan nilai-nilai budaya leluhur. Masa lalu, masa kini, dan masa depan tidak bisa dipisahkan. Dari sejarah itulah kita memahami hari ini dan merancang masa depan,” terang Fadli Zon.