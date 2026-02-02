Close Banner Apps JPNN.com
Curah Hujan Tinggi, Empat Kelurahan di Muara Enim Terendam Banjir

Senin, 02 Februari 2026 – 16:36 WIB
Banjir melanda permukiman penduduk di Kabupaten Muara Enim, Senin. Foto: ANTARA/Edo Purmana

jpnn.com, MUARA ENIM - Hujan deras yang menguyur Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, menyebabkan banjir di empat kelurahan.

Akibat kejadian itu, puluhan rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air antara 30 sampai 100 centimeter.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Muara Enim, Abdurrozieq Putra, di Muara Enim, Senin, mengatakan bahwa curah hujan tinggi yang terjadi pada Sabtu (31/1) malam hingga Minggu (1/2) pagi menyebabkan banjir melanda empat kelurahan di daerah itu.

Empat kelurahan yang terdampak banjir meliputi Kelurahan Muara Enim, Air Lintang, Pasar I, dan Pasar II.

"Berdasarkan hasil pendataan terakhir tercatat sekitar 70 rumah terdampak bencana alam," katanya.

Menurut dia, bencana banjir disebabkan curah hujan tinggi hingga membuat sistem drainase tidak mampu menampung debit air hujan.

Meskipun tidak ada korban jiwa, namun aktivitas masyarakat sempat terganggu karena genangan banjir masuk ke rumah warga dengan ketinggian air bervariasi antara 30 centimeter hingga satu meter.

Bencana alam tersebut memaksa warga menyelamatkan barang berharga dan perabotan rumah tangga ke tempat yang lebih aman.

TAGS   banjir  banjir Muara Enim  Hujan Deras  Sumatera Selatan 
