Curahan Hati Acha Septriasa Saat Ulang Tahun ke-36

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Acha Septriasa menyampaikan curahan hatinya pada momen ulang tahunnya yang ke-36 pada Senin (1/9).

Dia mengaku sangat bersyukur dengan segala perjalanan yang telah dilalui selama 36 tahun ini.

"....dikasih hidup, masih jadi anak, sudah jadi Istri, dikasih kesempatan jadi ibu, pernah dikasih kesempatan merasakan pisah, dikasih Tuhan waktu sendiri, dikasih merasakan yang namanya pernah gagal dan berhasil, dihina dan dipuji dalam waktu yang bersamaan," ujar Acha Septriasa.

Baca Juga: Acha Septriasa Hidupkan Karakter Anak Pertama dalam Film Titip Bunda di Surgamu

"Dikasih tahu kalau bertahan itu boleh dan sampai titik akhir itu harus, dikasih paham kalau nangis itu bukan berarti lemah, atau mengakui kita butuh, bukan berarti kita kalah, Dikasih tahu Tuhan bahwa, kalau sudah melakukan segala usaha, ya nanti pasti ada jalan dariNya," sambungnya.

Acha Septriasa percaya bahwa semua pengalaman yang terjadi merupakan bagian dari takdir.

Oleh sebab itu, dia merasa pembuktian atas pencapaian yang didapat justru hanya untuk diri sendiri.

"Enggak apa-apa kalau seolah belum ada yang cukup paham untuk mengerti, dan kadang Tuhan Itu, malah Yang Ngerti.. memberi izin. Ketakutan-ketakutan itu enggak valid, bagaimana kita menghadapinya dengan eksekusi atau action itu yang menentukan end result. Pembuktian itu hanya buat diri sendiri, terus kalau sudah, ya yang tahu hanya lu kok, orang juga enggak peduli. Jadi jangan dijadikan tolok ukur penilaian orang itu barometer kepuasan diri," jelas pemain film Qodrat 2 itu.

Selain itu, Acha Septriasa menilai ketenangan sebenarnya bisa diciptakan oleh diri sendiri.