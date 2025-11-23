Curahan Hati Alyssa Daguise Setelah Dinyatakan Hamil Anak Pertama

Minggu, 23 November 2025 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Alyssa Daguise menyampaikan curahan hati setelah hamil anak pertama dari pernikahan dengan Al Ghazali.

Dia mengaku tidak menyangka keluarga kecilnya bakal segera kedatangan anggota baru.

"Dari dua ke tiga," tulis Alyssa Daguise melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu (22/11).

Baca Juga: Kebahagiaan Al Ghazali dan Alyssa Daguise Menantikan Kehadiran Anak Pertama

Kabar kehamilan Alyssa Daguise pertama kali diumumkan oleh suaminya, Al Ghazali.

Dia mengunggah video tengah berada di peternakan kuda. Pada keterangan video, Al Ghazali dan Alyssa Daguise menyampaikan kabar bahagia.

"Kami telah berbagi banyak bab dalam hidup bersama, tetapi menjadi orang tua adalah yang terindah sejauh ini," beber Al Ghazali.

Anak Ahmad Dhani itu mengaku sangat bahagia ketika mengetahui Alyssa Daguise hamil.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise pun tidak sabar menantikan kehadiran buah hati pertama.