Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curahan Hati Alyssa Daguise Setelah Dinyatakan Hamil Anak Pertama

Minggu, 23 November 2025 – 11:11 WIB
Curahan Hati Alyssa Daguise Setelah Dinyatakan Hamil Anak Pertama - JPNN.COM
Pasangan Al Ghazali dan Alyssa Daguise. Foto: Instagram/alghazali7

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Alyssa Daguise menyampaikan curahan hati setelah hamil anak pertama dari pernikahan dengan Al Ghazali.

Dia mengaku tidak menyangka keluarga kecilnya bakal segera kedatangan anggota baru.

"Dari dua ke tiga," tulis Alyssa Daguise melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu (22/11).

Baca Juga:

Kabar kehamilan Alyssa Daguise pertama kali diumumkan oleh suaminya, Al Ghazali.

Dia mengunggah video tengah berada di peternakan kuda. Pada keterangan video, Al Ghazali dan Alyssa Daguise menyampaikan kabar bahagia.

"Kami telah berbagi banyak bab dalam hidup bersama, tetapi menjadi orang tua adalah yang terindah sejauh ini," beber Al Ghazali.

Baca Juga:

Anak Ahmad Dhani itu mengaku sangat bahagia ketika mengetahui Alyssa Daguise hamil.

Al Ghazali dan Alyssa Daguise pun tidak sabar menantikan kehadiran buah hati pertama.

Aktris Alyssa Daguise menyampaikan curahan hati setelah hamil anak pertama dari pernikahan dengan Al Ghazali. Dia mengaku...

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Alyssa Daguise  Al Ghazali  Al Ghazali dan Alyssa Daguise  Alyssa Daguise hamil 
BERITA ALYSSA DAGUISE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp