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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curahan Hati Amanda Manopo Setelah Melahirkan Anak Pertama

Rabu, 10 Juni 2026 – 13:13 WIB
Curahan Hati Amanda Manopo Setelah Melahirkan Anak Pertama - JPNN.COM
Amanda Manopo dan Kenny Austin. Foto: Instagram/amandamanopo

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Amanda Manopo menyampaikan curahan hati setelah melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Kenny Austin.

Dia mengaku sudah lama menunggu hari persalinan yang akhirnya datang pada Sabtu (6/6) lalu.

Amanda Manopo dan Kenny Austin dikaruniai bayi berjenis kelamin laki-laki yang kemudian diberi nama, Zac.

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"Hari yang ditunggu-tunggu dan penuh dengan sukacita. Pertama, saya ingin berterimakasih kepada dr. Azen Salim yang membantu proses persalinan Zac yang aman dan lancar," ungkap Amanda Manopo melalui akun miliknya di Instagram, Selasa (9/6).

Perempuan berusia 26 tahun itu kemudian menyampaikan terima kasih kepada Kenny Austin.

Menurut Amanda Manopo, suaminya tersebut ikut menangis ketika mendampingi proses persalinan.

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"Terima kasih untuk suamiku tercinta yang mau menemani istrinya di ruang operasi yang selalu memegang tangan aku, walaupun kita berdua sama-sama nangis dan takut lihat darah," ujar pemain sinetron Ikatan Cinta itu.

Pada penutup tulisan, Amanda Manopo mengungkap rasa syukur atas kelahiran Zac.

Aktris Amanda Manopo menyampaikan curahan hati setelah melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan Kenny Austin.

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TAGS   Amanda Manopo  anak Amanda Manopo  Amanda Manopo melahirkan  Kenny Austin 
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