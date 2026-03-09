Curahan Hati BCL Setelah Kepergian Vidi Aldiano

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bunga Citra Lestari alias BCL menyampaikan curahan hati setelah kepergian Vidi Aldiano.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku butuh waktu untuk menerima duka yang dirasakan.

"Butuh waktu buat memproses semuanya. Antara percaya dan enggak percaya kalau hari ini, akhirnya datang, saat gue harus melepaskan lu, Vid. You have been my little brother," ungkap BCL, Senin (9/3).

Pelantun Kecewa itu kemudian mengenang hubungan yang terjalin selama ini bersama Vidi Aldiano.

BCL merasa Vidi Aldiano semasa hidup merupakan sahabat yang baik hati dan selalu menguatkan.



"Teman ketawa-ketawa, teman gila-gilaan, teman berbagi anxiety, teman yang saling menguatkan. Teman yang menemani gue di saat gue berada di titik terendah gue, dan juga yang selalu ikut merayakan kebahagiaan gue," bebernya.

"Somehow, gue selalu merasa kalau jiwa kita itu terhubung.Vid, my heart is broken. Di satu sisi gue seperti tahu hari ini akan datang, tapi di sisi lain gue enggak pernah benar-benar siap untuk menerimanya," sambung BCL.

Bunga Citra Lestari menilai Vidi Aldiano telah berjuang keras agar sembuh dari sakit yang diderita.

Menurutnya, suami Sheila Dara itu juga selalu tersenyum dan semangat menjalani hidup.