JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curahan Hati Billy Syahputra Setelah Dikaruniai Anak Pertama

Jumat, 03 Oktober 2025 – 05:55 WIB
Billy Syahputra dan Vika Kolesnaya. Foto: Instagram/bilsky16

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Billy Syahputra menyampaikan curahan hati setelah dirinya dan istri, Vika Kolesnaya dikaruniai anak pertama.

Dia mengaku sangat deg-degan ketika mendampingi Vika Kolesnaya menjalani persalinan.

"Jantung berdebar, badan lemas dan hati merasa sakit melihat istri tersayang memperjuangkan anak aku dengan penuh ketakutan serta tangisan yang sangat amat histeris di ruang operasi," ungkap Billy Syahputra melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (2/10).

Adik mendiang Olga Syahputra itu kemudian menyampaikan pujian untuk Vika Kolesnaya.

Billy Syahputra salut karena bule asal Indonesia itu sangat kuat meski tidak didampingi ketika melahi.

"Kamu kuat dan kamu hebat sayang. Terima kasih ya sayangku Viktoriya Kolesnaya sudah memberikan kehidupan baru untuk anak aku di dunia ini," jelas Bang Billy, sapaannya.

Selain itu, Billy Syahputra juga menulis sebuah doa untuk anaknya.

Dia berharap bayi yang namanya masih dirahasiakan itu bisa tumbuh jadi pribadi yang sukses.

