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JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curahan Hati Chelsea Islan Setelah Dikaruniai Anak Pertama

Selasa, 21 Juli 2026 – 00:00 WIB
Curahan Hati Chelsea Islan Setelah Dikaruniai Anak Pertama - JPNN.COM
Chelsea Islan. Foto: Instagram/chelseaislan

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Chelsea Islan menyampaikan curahan hati setelah dikaruniai anak pertama dari pernikahannya dengan Rob Clinton Kardinal.

Adapun dirinya telah melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan pada 8 Juli 2026 lalu.

“Selamat datang di dunia, buah hati kami yang begitu berharga,” ungkap Chelsea Islan melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

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Pemain film 3 Srikandi itu mengumumkan bahwa bayinya yang baru lahir diberi nama Charlisze Aristoclea Elizabeth Islan Kardinal.

Selain menyampaikan rasa syukur, Chelsea Islan juga menyebut momen kehadiran buah hati sangatlah berharga.

"Kami akan menikmati setiap detik bersamamu dan menyimpan erat semua momen pertama yang berharga ini. Kamu akan selalu menjadi kebahagiaan terbesar kami. Satu-satunya, Clea,” tambah Chelsea Islan.

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Unggahan Chelsea Islan soal kelahiran anak pertama langsung menuai komentar dari rekan selebritas serta netizen. Banyak yang mengucapkan selamat menjadi ibu bagi perempuan berusia 31 tahun itu.

Diketahui, Chelsea Islan dan Rob Clinton Kardinal menikah pada 8 Desember 2022 di Gereja Katedral, Jakarta Pusat. (jpnn)

Aktris Chelsea Islan menyampaikan curahan hati setelah dikaruniai anak pertama dari pernikahannya dengan Rob Clinton Kardinal.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

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TAGS   Chelsea Islan  Chelsea Islan dan Rob Clinton  Chelsea Islan melahirkan  Rob Clinton 
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