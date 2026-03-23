JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curahan Hati Harry Kiss Rayakan Idulfitri Setelah Kepergian Vidi Aldiano

Senin, 23 Maret 2026 – 09:09 WIB
Vidi Aldiano dan keluarga. Foto: Instagram/vidialdiano

jpnn.com, JAKARTA - Harry Kiss menyampaikan curahan hati saat menjalani Idulfitri pertama tanpa kehadiran anaknya, Vidi Aldiano.

Menurutnya, tanpa kehadiran Vidi Aldiano, Lebaran keluarga pada tahun ini sangat berbeda.

"2026 foto Lebaran tanpa tema," tulis Harry Kiss melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Pengusaha tersebut menyebut biasanya pakaian hingga tema foto keluarga saat Lebaran selalu sesuai arahan Vidi Aldiano.

Setelah kepergian Vidi Aldiano, Harry Kiss merasa foto keluarga tidak memiliki tema.

"Foto Lebaran tanpa tema, pengarah ide tema sudah tiada," sambungnya.

Diketahui, Vidi Aldiano meninggal dunia pada Sabtu (7/3), setelah hampir 7 tahun berjuang melawan penyakit kanker ginjal.

Suami Sheila Dara itu mengembuskan napas terakhir dalam usia 35 tahun.

TAGS   Vidi Aldiano  ayah Vidi Aldiano  Harry Kiss  Vidi Aldiano Meninggal 
