Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Curahan Hati Insanul Fahmi Seusai Dilaporkan Istri dan Inara Rusli

Sabtu, 06 Desember 2025 – 16:43 WIB
Curahan Hati Insanul Fahmi Seusai Dilaporkan Istri dan Inara Rusli - JPNN.COM
Pengusaha muda Insanul Fahmi. Foto: Instagram/insanulfahmi

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda Insanul Fahmi akhirnya bersuara di media sosial di tengah kisruh rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.

Adapun masalah tersebut menyeret nama selebritas Inara Rusli. Fahmi dituduh berselingkuh dengan mantan istri Virgoun, itu.

Unggahan Insanul Fahmi terkait masalah rumah tangganya itu pun langsung menarik perhatian publik.

Baca Juga:

Melalui akun Instagram miliknya, ayah satu anak itu membagikan foto Kakbah disertai kalimat bernada doa.

“Hasbunallah wani'mal wakil. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada semua yang sedang diuji,” tulis Fahmi, Jumat (5/12).

Dia kemudian menambahkan pesan yang lebih emosional. “Semoga setiap air mata diganti dengan ketenteraman. Setiap kesulitan diberi jalan keluar, dan setiap kehilangan diganti dengan kebaikan yang jauh lebih baik.”

Baca Juga:

Fahmi juga menegaskan keyakinannya bahwa Tuhan mengetahui setiap permasalahan hamba-Nya. Dia berharap tetap diberi rahmat dan kekuatan untuk melangkah di tengah badai yang menimpanya.

Sementara itu, masalah yang mengitari Fahmi terus bergulir. Dia dilaporkan Inara Rusli karena diduga menipu soal status lajang hingga terjadi hubungan asmara dan nikah siri, padahal masih menjadi suami sah Wardatina Mawa. (jlo/jpnn)

Insanul Fahmi mencurahkan isi hatinya lewat unggahan bernuansa doa di tengah kisruh rumah tangganya.

Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Curahan Hati  Insanul Fahmi  Inara Rusli  Wardatina Mawa 
BERITA CURAHAN HATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp