Curahan Hati Insanul Fahmi Seusai Dilaporkan Istri dan Inara Rusli

jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha muda Insanul Fahmi akhirnya bersuara di media sosial di tengah kisruh rumah tangganya dengan Wardatina Mawa.

Adapun masalah tersebut menyeret nama selebritas Inara Rusli. Fahmi dituduh berselingkuh dengan mantan istri Virgoun, itu.

Unggahan Insanul Fahmi terkait masalah rumah tangganya itu pun langsung menarik perhatian publik.

Baca Juga: Wardatina Mawa Segera Gugat Cerai Insanul Fahmi yang Selingkuh dengan Inara Rusli

Melalui akun Instagram miliknya, ayah satu anak itu membagikan foto Kakbah disertai kalimat bernada doa.

“Hasbunallah wani'mal wakil. Semoga Allah memberikan kekuatan, ketabahan, dan ketenangan kepada semua yang sedang diuji,” tulis Fahmi, Jumat (5/12).

Dia kemudian menambahkan pesan yang lebih emosional. “Semoga setiap air mata diganti dengan ketenteraman. Setiap kesulitan diberi jalan keluar, dan setiap kehilangan diganti dengan kebaikan yang jauh lebih baik.”

Fahmi juga menegaskan keyakinannya bahwa Tuhan mengetahui setiap permasalahan hamba-Nya. Dia berharap tetap diberi rahmat dan kekuatan untuk melangkah di tengah badai yang menimpanya.

Sementara itu, masalah yang mengitari Fahmi terus bergulir. Dia dilaporkan Inara Rusli karena diduga menipu soal status lajang hingga terjadi hubungan asmara dan nikah siri, padahal masih menjadi suami sah Wardatina Mawa. (jlo/jpnn)