JPNN.com - Entertainment - Gosip

Curahan Hati Jonathan Frizzy Soal Proses Hukum yang Dijalani

Senin, 22 September 2025 – 02:22 WIB
Aktor JF alias Jonathan Frizzy saat diperiksa oleh Polresta Bandara Soekarno-Hatta terkait kasus liquid mengandung obat keras (etomidate), Senin (5/5/2025). Foto: Antara/HO-Humas Polresta Bandara Soekarno-Hatta

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Jonathan Frizzy menyampaikan curahan hati di tengah proses hukum yang sedang dijalani.

Dia sangat menyesal terseret dalam kasus dugaan vape atau pods berisi obat keras jenis etomidate.

"Bukan cuma menyesal, hidup saya hancur. Saya sudah nyesel, kecewa, marah atas semua kesalahan saya yang sudah saya perbuat dan di luar kemampuan saya juga," kata Jonathan Frizzy di Pengadilan Negeri Tangerang, belum lama ini.

Pria yang akrab disapa Ijonk itu merasa hidupnya hancur gegara terlibat dalam kasus yang tidak dipahaminya.

Salah satu hal yang paling membuat Jonathan Frizzy sedih yakni harus terpisah dari anak-anaknya.

"Rasanya di dalam sini saya jalani cuma bersyukur karena di luar kemampuan diri saya dan saya harus sekarang terpisah, terus jauh dari anak-anak," mantan suami Dhena Devanka itu.

Jonathan Frizzy kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kesalahannya.

Dia menekankan bahwa dirinya terseret dalam kasus itu semata karena kurangnya pengetahuan soal bisnis yang digeluti.

