Curahan Hati Marshanda Setelah Kepergian Sang Ayah

Senin, 01 Desember 2025 – 09:09 WIB
Marshanda dan ayahnya, Irwan Yusuf. Foto: Instagram/marshanda99

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Marshanda menyampaikan curahan hati setelah kepergian ayahnya, Irwan Yusuf yang meninggal dunia pada 29 November 2025.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menulis sejumlah kenangan hingga perjalanan sang ayah.

"Papa, jalan kita tidak selalu indah. Kita harus berpisah saat aku masih terlalu muda untuk mengerti. Namun, hari ini adalah hari aku bersyukur kepada Allah atas kenangan yang tersimpan bertahun-tahun di hatiku,” ungkap Marshanda.

“Untuk puisi-puisi yang aku tulis untukmu, untuk lagu-lagu yang aku nyanyikan untukmu, untuk semua orang, peristiwa, luka, kemenangan, sinar matahari, cahaya bintang yang berkilau, yang aku anggap sebagai tanda yang dikirim oleh jiwamu, bahwa kau akan mencintaiku selamanya,” sambungnya.

Marshanda tidak menyangka akan mengalami duka yang sangat dalam atas kepergian Irwan Yusuf.

Meski demikian, dia mencoba tabah dan mendoakan almarhum ayahnya itu.

"Aku tidak pernah menyangka akan terjadi hari ini, tetapi tempatmu sekarang lebih indah. Tidak ada yang harus dimiliki, tidak ada yang harus hilang," jelas pemain sinetron Bidadari itu.

Hubungan Marshanda dengan Irwan Yusuf memang tidak terlalu sering terlihat oleh publik.

