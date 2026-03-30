Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curahan Hati Sheila Dara di Hari Ulang Tahun Vidi Aldiano

Senin, 30 Maret 2026 – 20:20 WIB
Sheila Dara dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram/sheiladaisha

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Sheila Dara menyampaikan curahan hati di hari ulang tahun suaminya, Vidi Aldiano.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membagikan sejumlah foto kenangan bersama Vidi Aldiano semasa hidup.

Sheila Dara mengucapkan terima kasih kepada almarhum Vidi Aldiano yang sudah menjadi teman hidup beberapa tahun terakhir.

Baca Juga:

Menurutnya, Vidi Aldiano telah memberikan kebahagiaan dan tawa selama bersama.

"Terima kasih telah mengisi 11 tahun terakhir (wow 1/3 hidupku) dengan banyak kebahagiaan dan tawa. Perjalanan yang menyenangkan. 10/10 akan merekomendasikannya," ungkap Sheila Dara, Senin (30/3).

Pemain film Sore: Istri Dari Masa Depan itu lantas mengucapkan selamat ulang tahun untuk Vidi Aldiano.

Baca Juga:

Sheila Dara bahkan mengenang kebiasaan Vidi Aldiano yang tidak terlupakan.

"Selamat ulang tahun, bahagia selalu, dan hachyu (bersin) bernada terus," tutup Sheila Dara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sheila Dara  Sheila Dara Aisha  Vidi Aldiano  Vidi Aldiano dan Sheila Dara 
BERITA SHEILA DARA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp