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JPNN.com - Entertainment - Gosip

Curahan Hati Tantri Kotak Setelah Ditipu Teman Sendiri

Kamis, 25 Juni 2026 – 21:21 WIB
Curahan Hati Tantri Kotak Setelah Ditipu Teman Sendiri - JPNN.COM
Tantri Kotak. Foto: Instagram/tantrisyalindri

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri menyampaikan curahan hati setelah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengaku menyerahkan kasus tersebut pada hukum tuhan.

"Untuk urusan Poppy Nupitasari, kuserahkan semua ke hukum Allah, karena kutau segala yang hadir di hidupku adalah titipan, salah satunya titipan ujian ini harus aku lewati dan aku publikasikan, biar tidak terulang," ungkap Tantri Kotak, Kamis (25/6).

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Selain itu, Tantri Kotak meminta doa agar dirinya diberi kekuatan untuk menghadapi masalah ini.

"Doakan aku ya teman-teman. Doakan untuk semua yang merugi akibat ulah dia juga," tambahnya.

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Curahan Hati Tantri Kotak Setelah Ditipu Teman Sendiri

Sebelumnya, Tantri Kotak telah membongkar kronologi penipuan yang dialaminya di Instagram.

Vokalis band Kotak, Tantri Syalindri menyampaikan curahan hati setelah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh temannya sendiri.

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TAGS   Tantri Kotak  Tantri Syalindri  kotak  Tantri Kotak ditipu 
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