Curahan Hati Tara Basro Setelah Kepergian Vidi Aldiano

Senin, 16 Maret 2026 – 20:20 WIB
Tara Basro dan Vidi Aldiano. Foto: Instagram/tarabasro

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Tara Basro menyampaikan curahan hati setelah kepergian sahabatnya, sahabatnya, Vidi Aldiano.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membagikan kumpulan surat tulisan tangan dalam sebuah scrapbook yang dibuatnya untuk mendiang Vidi Aldiano.

Tara Basra mengungkapkan bahwa scrapbook tersebut awalnya merupakan hadiah ulang tahun Vidi Aldiano pada 2025 lalu.

Baca Juga:

Dia mengatakan, ide membuat scrapbook muncul secara tiba-tiba dengan harapan sahabatnya tersebut dapat tersenyum saat membaca setiap halamannya.

Namun, siapa sangka bahwa karya yang berisikan surat dari teman-teman hingga Sheila Dara, ternyata menjadi hadiah terakhir untuk Vidi Aldiano.

"Awalnya gue pikir itu cuma hadiah kecil buat menyemangati dan merayakan lo. Tapi tanpa gue sadari, itu ternyata jadi yang terakhir," ungkap Tara Basro.

Baca Juga:

Pemain film Pengabdi Setan itu mengungkapkan bahwa dirinya dan Vidi Aldiano sudah merayakan ulang tahun bersama selama 17 tahun terakhir.

Oleh sebab itu, Tara Basro mengatakan Vidi Aldiano merupakan bagian dari setengah hidupnya.

Satu minggu setelah kepergian sahabatnya, Vidi Aldiano, aktris Tara Basro membagikan kenangan personalnya.

BERITA VIDI ALDIANO LAINNYA:

