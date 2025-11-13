Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Curahan Hati Tasya Farasya Setelah Resmi Cerai dari Ahmad Assegaf

Kamis, 13 November 2025 – 11:51 WIB
Tasya Farasya. Foto: Instagram/tasyafarasya

jpnn.com, JAKARTA - Kreator konten kecantikan, Tasya Farasya akhirnya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ahmad Assegaf.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengunggah foto kue dengan tulisan-tulisan yang menyatakan dirinya kini sendiri.

"Officially Unmarried. Certified Independent Woman. From Mrs to Miss," tulis Tasya Farasya, Rabu (12/11).

Kuasa hukum Tasya Farasya, Sangun Ragahdo juga telah mengungkap respons kliennya soal putusan cerai.

Menurutnya, Tasya Farasya tentu bersyukur gugatan telah dikabulkan oleh majelis hakim sepenuhnya.

Adapun dalam gugatannya, Tasya Farasya mengajukan soal perceraian dan hak asuh anak.

Terkait hak asuh anak, Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf sepakat untuk mengasuh buah hati secara bersama

