Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Curahan Hati Thom Haye di Tengah Padatnya Jadwal Persib Bandung

Selasa, 11 November 2025 – 06:11 WIB
Curahan Hati Thom Haye di Tengah Padatnya Jadwal Persib Bandung - JPNN.COM
Thom Haye saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Thom Haye mencurahkan isi hatinya setelah menjalani periode intens bersama Persib Bandung.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maung Bandung menghadapi jadwal yang nyaris tanpa jeda, mulai latihan, perjalanan, dan pertandingan yang datang silih berganti.

Periode Intens Persib

Thom Haye mengakui satu hal yang kerap dilupakan banyak pemain, yakni pentingnya berhenti sejenak.

Baca Juga:

"Beberapa bulan terakhir ini merupakan periode paling intens. Tidak ada waktu untuk beristirahat atau bahkan memproses semuanya," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Pemain bernomor punggung 33 itu tak menutupi rasa lelah yang mulai menumpuk.

Pentingnya Istirahat

Menurutnya, perjuangan di lapangan tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusiawi untuk berhenti sejenak.

Baca Juga:

"Sekarang saatnya untuk bernapas dan menikmati beberapa hari ke depan," lanjut pemain yang dijuluki The Professor itu.

Haye menegaskan momen istirahat bukan tanda menurunnya semangat, melainkan bentuk penghargaan terhadap proses.

Thom Haye mencurahkan isi hatinya setelah menjalani periode intens bersama Persib Bandung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Thom haye  Persib Bandung  Persib  Super League 
BERITA THOM HAYE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp