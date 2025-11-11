Curahan Hati Thom Haye di Tengah Padatnya Jadwal Persib Bandung

Selasa, 11 November 2025 – 06:11 WIB

jpnn.com - Thom Haye mencurahkan isi hatinya setelah menjalani periode intens bersama Persib Bandung.

Dalam beberapa bulan terakhir, Maung Bandung menghadapi jadwal yang nyaris tanpa jeda, mulai latihan, perjalanan, dan pertandingan yang datang silih berganti.

Periode Intens Persib

Thom Haye mengakui satu hal yang kerap dilupakan banyak pemain, yakni pentingnya berhenti sejenak.

"Beberapa bulan terakhir ini merupakan periode paling intens. Tidak ada waktu untuk beristirahat atau bahkan memproses semuanya," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Pemain bernomor punggung 33 itu tak menutupi rasa lelah yang mulai menumpuk.

Pentingnya Istirahat

Menurutnya, perjuangan di lapangan tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan manusiawi untuk berhenti sejenak.

"Sekarang saatnya untuk bernapas dan menikmati beberapa hari ke depan," lanjut pemain yang dijuluki The Professor itu.

Haye menegaskan momen istirahat bukan tanda menurunnya semangat, melainkan bentuk penghargaan terhadap proses.