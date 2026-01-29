Curhat Chiki Fawzi Seusai Batal Jadi Petugas Haji 2026 Jadi Sorotan

Kamis, 29 Januari 2026 – 16:03 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Curahan hati (curhat) Chiki Fawzi mendadak menjadi sorotan publik setelah dirinya mengungkap batal menjadi petugas haji 2026.

Melalui media sosial, Chiki membagikan perasaannya usai menerima keputusan mendadak yang membuat impiannya harus tertunda.

Dalam video yang diunggah di akun Instagram @chikifawzi, Chiki tampak berusaha tegar meski menyimpan rasa kecewa.

Chiki Fawzi mengaku baru mengetahui pencopotan tersebut pada malam hari menjelang keberangkatan, tanpa penjelasan detail dari pihak terkait.

Unggahan tersebut pun langsung menuai beragam respons dari warganet. Banyak pengikutnya yang memberikan dukungan moral dan doa agar Chiki tetap kuat menghadapi situasi tersebut.

“Jujur, aku sedih banget karena ini salah satu impian terbesarku,” ujar Chiki dalam video tersebut.

Dia juga menegaskan bahwa sejak awal niatnya menjadi petugas haji adalah untuk belajar melayani dan memperdalam makna ibadah.

Meski merasa terpukul, Chiki memilih untuk tidak menyalahkan siapa pun. Ia menilai kejadian ini sebagai bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan lapang dada.