Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curhat Dinar Candy Terjebak selama Enam Jam di Pesawat

Sabtu, 31 Januari 2026 – 15:50 WIB
Curhat Dinar Candy Terjebak selama Enam Jam di Pesawat - JPNN.COM
Dinar Candy. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Dinar Candy membagikan pengalaman kurang menyenangkan saat melakukan perjalanan udara dari Jakarta ke Surabaya yang memakan waktu sekitar enam jam, lebih lama dari jadwal normal.

Dia membagikan pengalaman tak mengenakkan itu melalui akunnya di Instagram.

“Guys, aku terbang dari Jakarta ke Surabaya gagal landing terus pesawat kembali ke Bali,” tulis Dinar Candy dikutip pada Sabtu (31/1/2026)

Baca Juga:

Dinar juga menceritakan suasana tegang saat penumpang terjebak di dalam pesawat untuk waktu yang cukup lama.

Dia sempat merasa cemas karena cuaca selama penerbangan. Bali yang disinggahi sebagai transit pun dilapisi awan tebal.

“Bali awan tebal juga. Terus dari Bali ke Surabaya lagi. Alhamdulillah sampai juga,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Dinar, berada di dalam pesawat selama enam jam membuatnya bad mood dan migrain.

Meski mengalami penerbangan panjang, Dinar Candy bisa memaklumi situasi tersebut karena cuaca buruk.

Dinar Candy membagikan pengalaman terjebak di dalam pesawat selama enam jam akibat penerbangan tertunda.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dinar candy  Pesawat  penerbangan  Cuaca Buruk 
BERITA DINAR CANDY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp