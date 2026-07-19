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JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Curhat Gabriel Mutombo Setelah Gabung Persib, Terkesan dengan Atmosfer Paris van Java

Minggu, 19 Juli 2026 – 13:33 WIB
Curhat Gabriel Mutombo Setelah Gabung Persib, Terkesan dengan Atmosfer Paris van Java - JPNN.COM
Bek anyar Persib, Gabriel Mutombo (depan) saat menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bek anyar Persib Bandung Gabriel Mutombo mulai menikmati kesehariannya di Kota Bandung sejak resmi bergabung untuk menghadapi musim 2026/27.

Pemain asal Prancis yang didatangkan dari klub Thailand, Ratchaburi FC itu mengaku terkesan dengan suasana tim hingga atmosfer Kota Kembang.

Beberapa hari menjalani latihan bersama Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), sudah cukup membuat Mutombo merasa nyaman.

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Menurutnya, kualitas latihan yang dijalankan tim sangat baik dengan intensitas tinggi. Di luar lapangan dia juga merasakan suasana kekeluargaan yang kuat di dalam ruang ganti.

"Sangat bagus. Intensitasnya bagus, semua pemain bagus dan ruang ganti (suasananya) seperti satu keluarga. Jadi, ini sangat bagus untuk masa depan, untuk musim ini," kata Mutombo di Bandung, Minggu (19/7/2026).

Penggawa berusia 30 tahun itu mengungkapkan, bergabung dengan Persib bukan lah keputusan yang sulit.

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Baginya, Persib merupakan klub terbesar di Indonesia sehingga ia langsung menerima tawaran ketika kesempatan itu datang.

"Alasannya, karena saya tahu Persib adalah klub terbaik di Indonesia, dan ketika mereka memanggil saya, saya tidak bisa berkata tidak. Sulit untuk mengatakan tidak," ujarnya.

Begini kesan pemain baru Persib Gabriel Mutombo setelah beberapa hari ikut latihan bersama tim.

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TAGS   Gabriel Mutombo  Gabriel Mutombo Persib  Persib  Persib Bandung  Liga Indonesia 
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