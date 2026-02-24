Close Banner Apps JPNN.com
Curhat Insanul Fahmi Jalani Ramadan Tanpa Wardatina Mawa dan Anak-anak

Selasa, 24 Februari 2026 – 22:22 WIB
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi menjalani Ramadan tahun ini tanpa kehadiran istrinya, Wardatina Mawa dan buah hati di sisinya.

Dia tidak menampik ada perasaan sepi yang melanda. Meski begitu, Insanu Fahmil memilih untuk memanfaatkan waktu untuk instrospeksi diri.

"Pasti ada, pasti ada perasaan seperti itu, tetapi lebih ke waktunya aku manfaatin buat banyak muhasabah begitu ya," ungkap Insanul Fahmi di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

"Karena ketika sendiri justru jadi kesempatan buat aku lebih berkaca bahwasanya diri aku ini masih perlu diperbaikin, itu sih," sambungnya.

Walau kini berjauhan, Insanul Fahmi tetap berusaha memantau tumbuh kembang sang anak.

Dia bahkan memastikan untuk mengingatkan anaknya agar tetap menjalani ibadah puasa.

"Pasti pasti, diingatkan buat puasa supaya bisa full. Ada reward-nyalah begitu," tuturnya.

Insanul Fahmi mengaku bakal menyiapkan hadiah untuk buah hati apabila bisa menjalani ibadah puasa dengan full selama Ramadan.

