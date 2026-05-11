Curhat Maia Estianty Setelah Punya Cucu Pertama dari Al Ghazali dan Alyssa Daguise

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty menyampaikan curahan hati setelah Al Ghazali dan Alyssa Daguise dikaruniai anak pertama.

Dia merasa kehadiran cucu pertamanya tersebut menjadi babak baru dalam kehidupannya.

"Setelah pernikahan EL Rumi dan Syifa, dimulai chapter baru sebagai Oma dan Opa, kelahiran cucu kami. Kami Oda dan Ody sangat bahagia dan takjub bahwa chapter baru akan kita jalani,” ungkap Maia Estianty melalui akun miliknya di Instagram, Senin (11/5).

Mantan istri Ahmad Dhani itu merasa lelahnya hilang ketika melihat anak Ahmad Dhani dan Alyssa Daguise lahir.

Maia Estianty pun menyampaikan rasa syukur atas kelahiran cucu perempuannya tersebut.

“Allah Maha Baik. Alhamdulillah. Selamat Alyssa Daguise dan Al Ghazali. Jadikan Baby S sebagai cahaya, membawa kebahagiaan, keberuntungan, nasib baik dan kemudahan hidup untuk seluruh keluarga," beber personel Duo Maia itu.

Selain itu, Maia Estianty juga mengucapkan terima kasih atas perjuangan Alyssa Daguise ketika melahirkan anak pertama dari pernikahan dengan Al Ghazali.

“Untuk Alyssa, terima kasih sudah berjuang dengan kelahiran normal yang melelahkan, you are the best,” tutup Maia Estianty.