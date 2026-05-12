Curhat Menjadi Ibu Tunggal, Erika Carlina: Berat, Cuma Banyak Happy-nya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina mengungkapkan perjuangannya menjadi seorang ibu tunggal.

Dia mengakui perjalanannya menjadi orang tua tunggal bagi putranya, Andrew Raxy Neil bukan hal yang mudah.

Walau demikian, perempuan 32 tahun itu sangat menikmati perannya tersebut.

Baca Juga: Erika Carlina Ungkap Alasan Tertarik Bintangi film Jangan Buang Ibu

"Hmm, berat ya pastilah, cuma lebih banyak happy-nya sih, lebih banyak bersyukurnya, jadi mending fokus ke rasa senangnya saja," ujar Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5).

Dia mengakui bahwa kehadiran Andrew membuatnya lebih fokus dengan masa depan. Erika kini lebih jarang berpergian ke luar malam bersama teman-teman.

Sebab, keseharian pemain film Jangan Buang Ibu itu kini hanya seputar pekerjaan dan sang buah hati.

"Mungkin dengan adanya Andrew juga salah satu alasan kayak rem untuk akulah ya, supaya lebih fokus ke depan untuk ke kariernya juga, lebih fokus ke Andrew nya juga. Jadi, sekarang mainnya juga jadi jarang sih, sudah jadi jarang pergi-pergi. Waktunya kebanyakan kalau enggak kerja, ya buat Andrew," kata Erika Carlina.

Dia menuturkan teman-temannya yang lebih sering mengunjunginya ke rumah saat ingin mengajaknya bermain.