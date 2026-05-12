Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curhat Menjadi Ibu Tunggal, Erika Carlina: Berat, Cuma Banyak Happy-nya

Selasa, 12 Mei 2026 – 03:08 WIB
Curhat Menjadi Ibu Tunggal, Erika Carlina: Berat, Cuma Banyak Happy-nya - JPNN.COM
Aktris Erika Carlina. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Erika Carlina mengungkapkan perjuangannya menjadi seorang ibu tunggal.

Dia mengakui perjalanannya menjadi orang tua tunggal bagi putranya, Andrew Raxy Neil bukan hal yang mudah.

Walau demikian, perempuan 32 tahun itu sangat menikmati perannya tersebut.

Baca Juga:

"Hmm, berat ya pastilah, cuma lebih banyak happy-nya sih, lebih banyak bersyukurnya, jadi mending fokus ke rasa senangnya saja," ujar Erika Carlina di kawasan Grogol, Jakarta Barat, Sabtu (9/5).

Dia mengakui bahwa kehadiran Andrew membuatnya lebih fokus dengan masa depan. Erika kini lebih jarang berpergian ke luar malam bersama teman-teman.

Sebab, keseharian pemain film Jangan Buang Ibu itu kini hanya seputar pekerjaan dan sang buah hati.

Baca Juga:

"Mungkin dengan adanya Andrew juga salah satu alasan kayak rem untuk akulah ya, supaya lebih fokus ke depan untuk ke kariernya juga, lebih fokus ke Andrew nya juga. Jadi, sekarang mainnya juga jadi jarang sih, sudah jadi jarang pergi-pergi. Waktunya kebanyakan kalau enggak kerja, ya buat Andrew," kata Erika Carlina.

Dia menuturkan teman-temannya yang lebih sering mengunjunginya ke rumah saat ingin mengajaknya bermain.

Aktris Erika Carlina mengungkapkan perjuangannya menjadi seorang ibu tunggal tidak lah mudah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Erika Carlina  anak Erika Carlina  ibu tunggal  Andrew Raxy Neil 
BERITA ERIKA CARLINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp