Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Curhat Presiden Iran: Pasokan Air Krisis di Semua Provinsi Kami

Rabu, 24 Desember 2025 – 23:36 WIB
Curhat Presiden Iran: Pasokan Air Krisis di Semua Provinsi Kami - JPNN.COM
Ilustrasi air tanah. Foto: pixabay

jpnn.com, TEHERAN - Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa (23/12) menggambarkan bahwa situasi pasokan air di seluruh provinsi di negaranya kritis.

Iran mengalami kekeringan terburuk dalam 60 tahun yang menyebabkan sejumlah besar waduk utama mengering dan memaksa otoritas di ibu kota untuk memberlakukan pemadaman air setiap malam.

"Terjadi masalah air di semua provinsi negara kami. Pasokan air di Iran krisis," kata Presiden Pezeshkian saat berpidato di parlemen.

Baca Juga:

Pada November Pezeshkian mengatakan Iran hanya mengalami tiga persen dari jumlah curah hujan biasanya sepanjang 2025 dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pada 1 Desember kantor berita Iran ISNA melaporkan bahwa waduk utama Iran hanya terisi 32 persen.

Pada Juli kepala perusahaan sumber daya air Iran, Hashem Amini memperkirakan bahwa sekitar separuh dari populasi perkotaan kekurangan air minum.

Baca Juga:

Menurut Amini, dalam waktu kurang dari 30 tahun volume sumber air terbarukan di Iran menurun dari 132 miliar menjadi 90 miliar meter kubik atau lebih dari 30 persen, sementara konsumsi air di negara tersebut justru meningkat. (ant/dil/jpnn)

Presiden Iran Masoud Pezeshkian pada Selasa (23/12) menggambarkan bahwa situasi pasokan air di seluruh provinsi di negaranya kritis

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Iran  iran krisis air  Presiden Iran Masoud Pezeshkian  Krisis Air Bersih 
BERITA IRAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp