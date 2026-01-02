Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Curhat Soal Perjalanan 2025, Ruben Onsu: Tak Mudah Aku Lewati

Jumat, 02 Januari 2026 – 18:18 WIB
Curhat Soal Perjalanan 2025, Ruben Onsu: Tak Mudah Aku Lewati
Presenter Ruben Onsu saat berangkat umrah. Foto: Instagram/ruben_onsu

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu menyampaikan curahan hati alias curhat di momen pergantian tahun baru.

Menurutnya, perjalanan sepanjang 2025 sangat berkesan meskipun tidak mudah untuk dilewati.

"Tak mudah aku lewati, tapi di 2025 Allah banyak perlihatkan semua, sesuai seperti yang kupinta untuk ditunjukkan dan Allah bersihkan semua," ungkap Ruben Onsu melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (2/1).

Mantan suami Sarwendah itu merasa dirinya banyak belajar tentang perasaan sepanjang tahun lalu.

Dalam berbagai kejadian yang dialami, Ruben Onsu juga bersyukur diberi kesabaran.

"Aku hanya belajar mengendalikan segala perasaanku. Aku belajar untuk luaskan sabarku," beber host Brownis itu.

Ruben Onsu kemudian bicara mengenai doa-doa yang telah disampaikan.

"Aku hanya percaya untuk setiap doa yang di langitkan tidak akan kembali," tutup Ruben Onsu.



