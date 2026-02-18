Close Banner Apps JPNN.com
Curhat Wardatina Mawa Setelah Laporan Terhadap Insanul Fahmi dan Inara Rusli Naik Penyidikan

Rabu, 18 Februari 2026 – 11:41 WIB
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Wardatina Mawa menyampaikan curahan hati setelah laporannya terhadap suaminya, Insanul Fahmi dan Inara Rusli atas dugaan perzinaan dan perselingkuhan di Polda Metro Jaya, naik ke tahap penyidikan.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia mengatakan tidak pernah berniat menjatuhkan siapa pun dalam hidupnya.

"Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menjatuhkan siapa pun," ungkap Wardatina Mawa, Rabu (18/2).

Selebgram itu mengaku membuat laporan polisi bukan karena amarah atau pun dendam.

Wardatina Mawa menyebut ini merupakan langkah seorang istri yang memperjuangkan haknya.

"Ketika saya memutuskan untuk melapor, itu bukan karena amarah. Bukan karena dendam. Itu adalah keputusan seorang istri yang ingin mengambil haknya secara sah dan bermartabat. Saya percaya bahwa hukum hadir untuk melindungi, bukan untuk menyakiti," bebernya.

Selanjutnya Wardatina Mawa menyampaikan terima kasih kepada aparat yang telah menangani laporan dengan profesional, objektif, dan penuh tanggung jawab.

Menurutnya, proses yang dijalani saat melaporkan Insanul Fahmi dan Inara Rusli bukan sesuatu yang mudah.

