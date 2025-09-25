Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Kesehatan

Curhatan Kepsek di Cipongkor yang Jadi Sasaran Amarah Ortu Siswa Keracunan Paket MBG

Kamis, 25 September 2025 – 13:40 WIB
SMK Karya Perjuangan di Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG BARAT - Ratusan siswa di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat harus kembali bertumbangan setelah menyantap sajian menu Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu (24/9).

Mereka diduga mengalami keracunan paket MBG yang didistribusikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Pasirsaji, Desa Neglasari, Cipongkor.

Para pelajar yang terdampak paling awal berasal dari SMK Karya Perjuangan Cipongkor, Raudhatul Athfal (RA) Miftahul Falah, Mts Manarul Huda yang berada di satu yayasan.

Kepala Sekolah SMK Karya Perjuangan Jafar mengatakan, dari total 334 siswa dari tiga sekolah itu, 89 di antaranya keracunan seusai menyantap paket MBG.

Dia memerinci sebanyak 62 siswa ditangani di Puskesmas Cipongkor, sembilan orang di RSUD Cililin, satu orang di RS Permata, enam orang di RSIA, satu orang di Puskesmas Cililin, satu orang di RS Kawaluyaan, dan dua lainnya di RS Hermina.

“Ada 89 kemarin yang mengalami dugaan keracunan itu,” kata Jafar, Kamis (25/9).

Jafar menjelaskan, kronologis awal insiden keracunan massal itu saat dua siswa SMK yang mengembalikan nampan atau ompreng MBG lebih dulu ketimbang siswa lainnya tak lama sejak makanan dibagikan.

Dua siswa itu mengalami pusing.

Kepsek SMK Karya Perjuangan Cipongkor kebingungan menanggapi protes orang tua siswa yang mengalami keracunan paket MBG.

