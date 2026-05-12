Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Curug Cileat Subang Longsor, 2 Wisatawan Tewas Tertimbun Tanah

Minggu, 17 Mei 2026 – 01:00 WIB
Curug Cileat Subang Longsor, 2 Wisatawan Tewas Tertimbun Tanah - JPNN.COM
Ilustrasi mayat. Ilustrator: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jpnn.com, SUBANG - Dua wisatawan asal Kabupaten Karawang tertimbun longsor di kawasan Curug Cileat Subang, Jawa Barat.

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang menemukan kedua korban meninggal di kedalaman sekitar dua meter.

"Setelah dilakukan pencarian sejak Jumat (15/5) sore, dua korban longsor di kawasan Curug Cileat Subang akhirnya ditemukan pada Sabtu siang," kata Kepala BPBD Subang Udin Jazudin saat dihubungi, Sabtu.

Baca Juga:

Tebing setinggi 250 meter di kawasan Curug Cileat, Kampung Cibogo, Desa Mayang, Kecamatan Cisalak, Subang pada Jumat (15/5) mengalami longsor akibat tingginya curah hujan di daerah tersebut.

Kedua korban masing-masing Alda Apriliani (22) yang merupakan warga Cikampek, Karawang, dan Winda Limbong (20), warga Kosambi Karawang.

Setelah dilakukan pencarian, dua korban longsor itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tertimbun material longsor di area jalur menuju Curug Cileat

Baca Juga:

Proses pencarian berhasil setelah tim menemukan barang-barang milik korban di sekitar lokasi longsor. Kemudian, petugas juga melihat tangan salah satu korban muncul dari timbunan tanah.

Berdasarkan temuan itu, kata dia, tim memfokuskan di titik tersebut dan melakukan penggalian secara hati-hati, dan akhirnya berhasil.

Dua wisatawan asal Kabupaten Karawang tertimbun longsor di kawasan Curug Cileat Subang, Jawa Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Longsor  Subang  Curug Cileat Subang  curug 
BERITA LONGSOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp