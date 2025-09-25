Cussons Baby Luncurkan Rangkaian Produk Perawatan Bayi dengan Relaxing Aromaterapi

Kamis, 25 September 2025 – 21:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Cussons Baby kembali menghadirkan inovasi terbarunya: Cussons Baby Cuddle Calm di Jakarta pada hari ini, Kamis (25/9).

Cussons Baby Cuddle Calm adalah rangkaian perawatan bayi yang diperkaya dengan relaxing aromatherapy lavender dan chamomile yang dirancang untuk membantu ibu menenangkan bayi rewel sehingga bisa fokus menciptakan momen penuh cinta bersama si kecil.

Dalam peluncuran produk terbarunya tersebut, turut hadir Marketing Director PZ Cussons Indonesia Eva Arisuci Rudjito, Dokter Spesialis Anak dr. Dimple Nagrani, Sp.A, Psikolog Anak dan Keluarga Saskhya Aulia Prima M.Psi, serta bidan yang juga Instruktur Yoga Bersertifikat & Spesialis Yoga Prenatal, Tantri Maharani Setyorini, S. Keb. Bd. E- RYT, RPYT.

Mereka memberikan pandangan mengenai pentingnya ketenangan ibu dan pola istirahat bayi yang sehat.

Marketing Director PZ Cussons Indonesia Eva Arisuci Rudjito mengungkapkan tahun pertama kehidupan bayi sering diwarnai tangisan, sulit tidur, dan kerewelan yang membuat ibu kewalahan hingga tertekan secara emosional.

Ekspektasi menjadi 'ibu sempurna' justru membuat ibu kian tertekan.

Padahal, tangisan adalah bentuk komunikasi alami bayi untuk menyampaikan kebutuhan akan rasa aman dan kenyamanan.