Cut Meyriska dan Roger Danuarta Beri Klarifikasi Soal Rumor Bercerai

Sabtu, 23 Mei 2026 – 07:07 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Rumor perceraian Cut Meyriska dan Roger Danuarta menjadi perbincangan netizen di media sosial.

Sebab, beredar konten yang menuding pasangan yang menikah pada 2019 itu di ambang perpisahan.

Terkait kabar yang beredar, Cut Meyriska dan Roger Danuarta akhirnya buka suara.

Suami istri itu mengatakan bahwa mereka menjadi korban hoaks alias kabar bohong yang disebarkan oleh sejumlah konten di media sosial.

"Kali ini (hoaks) parah banget," kata Roger Danuarta saat jadi bintang tamu Rumpi di Trans TV baru-baru ini.

Cut Meyriska menjelaskan bahwa dirinya dan Roger Danuarta awalnya tidak peduli dengan rumor yang beredar.

Sebab, pasangan selebritas itu merasa hubungan rumah tangga baik-baik saja dan tidak punya masalah.

Akan tetapi, Cut Meyriska dan Roger Danuarta mulai khawatir karena banyak keluarga dan teman yang menghubungi untuk mengonfirmasi kabar perceraian.