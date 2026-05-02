JPNN.com - Entertainment - Seleb

Cut Meyriska Ungkap Persiapan dan Makna Iduladha

Minggu, 03 Mei 2026 – 00:18 WIB
Roger Danuarta dan Cut Meyriska. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan Cut Meyriska dan Roger Danuarta telah mempersiapkan hewan kurban menjelang Iduladha.

Seperti tahun sebelumnya, mereka berniat untuk merayakan lebaran haji bersama keluarga di Jakarta.

Cut Meyriska menuturkan dirinya sudah mempersiapkan hewan kurban untuk perayaan Iduladha nanti.

Baca Juga:

"Persiapan pastinya ada, niat-niat kita seperti tahun lalu. Kurban bareng sama keluarga, kumpul di Jakarta aja sama keluarga," ujar Cut Meyriska di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (30/4).

Baginya, momen berkumpul bersama keluarga merupakan salah satu hal yang paling berkesan dan dinantikan tiap perayaan Iduladha.

Ibu dua anak itu mengungkapkan tradisi yang biasa dilakukan keluarganya di tiap momen Iduladha.

Baca Juga:

"Makan-makan sama saudara, itu saja sih," kata Cut Meyriska.

Menurutnya, momen Iduladha bukan sekadar menyembelih hewan kurban, melainkan waktu untuk mempererat tali silahturahmi.

