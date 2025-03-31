Cynthia Lamusu Mengalami Sakit di Kaki, Surya Saputra Sampai Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Cynthia Lamusu sedang mengidap gangguan kesehatan di bagian kaki yang disebut Plantar Fasciitis.

Sang suami, Surya Saputra lantas menjelaskan mengenai pemicu gangguan kesehatan yang dialami istrinya tersebut.

"Jadi, Plantar Fasciitis itu karena dia olahraga, tetapi enggak ada peregangan. Enggak ada stretching. Jadi, ada yang ketarik terus," ujar Surya Saputra di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru baru ini.

Sebagai suami, dia pun tak tinggal diam melihat kondisi istrinya tersebut.

Aktor berusia 50 tahun tersebut secara khusus mempelajari titik-titik syaraf tertentu agar bisa memberikan penanganan yang tepat lewat pijatan.

"Jadi, yang di bawah (kaki sakit). Jadi, saya, saya apa ya, release tension di otot yang bawah, di bagian kaki, betis, sama paha. Supaya Plantar Fasciitis-nya berkurang. Cuman karena sudah terjadi Plantar Fasciitis, dia mesti pakai heels tertentu yang empuk," ucap Surya Saputra.

Di samping itu, pemain film Arisan! itu menduga bahwa penyebab Cynthia Lamusu mengalami Plantar Fasciitis karena alas kaki yang digunakan istrinya kurang tepat.

Hal itu lantas berdampak terhadap kondisi kaki ibu dua anak tersebut.