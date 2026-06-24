Dabe Beaute Cetak Rekor Baru di Industri Affiliate Marketing Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Dabe Beaute mencatatkan pencapaian baru di industri pemasaran digital Indonesia dengan memecahkan rekor “Siaran Langsung Penjualan oleh Affiliator Terbanyak di Satu Lokasi”.

Rekor tersebut diraih dalam gelaran Affiliate Universe 2026 yang mempertemukan ratusan affiliator dalam satu lokasi untuk melakukan siaran langsung penjualan secara bersamaan.

Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkuat ekosistem affiliate marketing sekaligus mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif.

Melalui program tersebut, Dabe Beaute berupaya menghadirkan ruang kolaborasi antara brand, kreator digital, dan teknologi untuk menjawab perubahan perilaku konsumen di era digital.

Perusahaan menilai model pemasaran berbasis live commerce dan affiliate marketing memiliki potensi besar dalam memperluas jangkauan pasar sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat.

Perwakilan Dabe Beaute, Bella Shofie, mengatakan pencapaian tersebut tidak hanya berorientasi pada pemecahan rekor, tetapi juga menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam membangun ekosistem affiliate yang berkelanjutan.

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Menurutnya, keberadaan para affiliator dan kreator digital memiliki peran penting dalam perkembangan pemasaran modern yang semakin mengandalkan kekuatan komunitas.

“Pencapaian ini menjadi simbol keseriusan Dabe Beaute dalam beradaptasi dan berinovasi di tengah transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Kami percaya masa depan pemasaran tidak hanya bergantung pada brand, tetapi juga pada kekuatan komunitas dan kolaborasi,” ujar Bella Shofie.