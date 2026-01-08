DADA Tbk Konsisten Perkuat Reputasi dan Kualitas Setelah Raih Penghargaan IMHA

jpnn.com, JAKARTA - PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) kembali menegaskan eksistensinya sebagai emiten properti yang konsisten menghadirkan produk bernilai tambah.

Sejak melantai di Bursa Efek Indonesia, PT Diamond Citra Propertindo Tbk (DADA) secara konsisten membangun rekam jejak sebagai emiten properti yang mengedepankan kualitas produk dan tata kelola pengembangan.

Salah satu jejak rekam prestasi yang diraih DADA, lewat penghargaan bergengsi yakni Indonesia My Home Award (IMHA) pada November 2025 lalu.

Indonesia My Home Award dikenal sebagai salah satu ajang penghargaan properti paling kredibel di Indonesia, yang menilai kualitas proyek secara menyeluruh, mulai dari konsep hingga kontribusinya terhadap industri properti.

Penghargaan tersebut diraih melalui proyek unggulan Perseroan, Apple 3 Condovilla, yang menjadi representasi strategi pengembangan hunian berkualitas dan berorientasi investasi yang dijalankan DADA.

Pencapaian ini memperkuat posisi DADA Tbk sebagai pengembang properti yang tidak hanya fokus pada ekspansi portofolio, tetapi juga pada penciptaan produk dengan standar perencanaan, desain, dan inovasi yang diakui secara nasional.

Proyek ini dirancang untuk menjawab kebutuhan segmen urban dengan menghadirkan keseimbangan antara estetika arsitektur, kenyamanan hunian, serta potensi nilai investasi jangka panjang.

Direkturd dan CEO PT Diamond Citra Propertindo Tbk Bayu Setiawan menegaskan penghargaan ini menjadi validasi atas arah strategis Perseroan sebagai emiten properti.