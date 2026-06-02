Dadan Dicopot dari Kepala BGN, Dasco: Pemerintah Dengar Aspirasi Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai evaluasi kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) oleh pemerintah dilakukan setelah mendengar aspirasi rakyat.

Hal demikian dikatakan Dasco menyikapi langkah Presiden RI Prabowo Subianto yang mencopot tiga pimpinan di BGN.

"Mendengarkan aspirasi dari masyarakat maupun penerima manfaat dan juga hasil koordinasi dengan lintas kementerian dan juga masukan dari DPR," kata

Dia berharap evaluasi kepemimpinan oleh pemerintah di BGN membuat lembaga berbenah diri mengeksekusi program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, Dasco berharap evaluasi kepemimpinan tidak akan mempengaruhi pelayanan memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap, terutama daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar, red) dapat segera direalisasikan," ujar Ketua Harian Gerindra itu.

Dasco mengatakan perwakilan pemerintah telah menyampaikan tata kelola MBG ke depan harus diperbaiki pemimpin yang kini menjabat BGN.