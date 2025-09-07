Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Dadiyono Manfaatkan Akhir Pekan dengan Berkegiatan Bersama Warga

Minggu, 07 September 2025 – 21:40 WIB
Dadiyono Manfaatkan Akhir Pekan dengan Berkegiatan Bersama Warga - JPNN.COM
Anggota DPRD DKI Jakarta, Dadiyono bersama warga. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Dadiyono, memanfaatkan akhir pekan untuk bertemu dengan warga.

Pada Sabtu (6/9/2025), dia menyambangi warga Petukangan, Jakarta Selatan, untuk ikut memeriahkan puncak Hari Kemerdekaan RI.

Kehadiran Dadiyono disambut hangat oleh warga yang memadati acara. Dia berbaur bersama masyarakat, menikmati suasana kebersamaan yang penuh semangat peringatan nasional.

Baca Juga:

Dalam kesempatan itu, Dadiyono menyampaikan apresiasi atas antusiasme masyarakat yang menjaga tradisi perayaan kemerdekaan.

“Perayaan ini menjadi wadah kebersamaan. Semangat yang ditunjukkan warga Petukangan adalah modal sosial penting untuk membangun Jakarta yang lebih baik,” ujar Dadiyono.

Pada Minggu (7/9/2025), pria yang juga menjabat sebagai Bendahara Fraksi Partai Golkar itu hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW di lingkungan tempat tinggalnya.

Baca Juga:

"Perjuangan dan teladan Nabi Muhammad SAW sebagai inspirasi dalam membangun kehidupan yang rukun dan harmonis,” kata Dadiyono.

Dadiyono menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, tetapi juga sebagai bagian dari lingkungan tempat tinggalnya.

Anggota DPRD DKI Jakarta Komisi A, Dadiyono, memanfaatkan akhir pekan untuk bertemu dengan warga.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dadiyono  Anggota DPRD  akhir pekan  anggota DPRD DKI Jakarta 
BERITA DADIYONO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp