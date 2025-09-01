Daewoong Foundation Gandeng Peneliti Muda Indonesia Memajukan Layanan Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - Daewoong Foundation meluncurkan Program Young Medical Scientist Research Grant 2025, untuk memajukan layanan kesehatan inovatif serta mengembangkan talenta global. Dalam kegiatan ini Daewoong menggandeng para peneliti muda.

“Kami akan terus mendukung pertumbuhan akademik dan tantangan kreatif para peneliti medis muda Indonesia, sekaligus menemukan talenta unggul yang bisa berkontribusi pada inovasi teknologi medis baik di dalam negeri maupun secara internasional,” kata Manager Daewoong Foundation, Soyeon Cho, Senin (1/9).

Setiap tahun, Daewoong Foundation menetapkan topik riset baru sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan kedokteran, dengan tujuan mengidentifikasi dan mendukung peneliti berpotensi tinggi yang mampu berprestasi di bidangnya masing-masing.

Untuk tahun ini, Research Grant akan merekrut peneliti dalam enam bidang riset, yaitu Penelitian Novel Mechanism-Based Degraders, AI-Driven Drug Discovery untuk pengembangan obat siklus penuh, termasuk identifikasi target baru,lead generation, dan optimalisasi efektivitas terapi.

Selanjutnya, bidang pengembangan platform terapi gen inovatif atau penemuan gen terkait penyakit, pengembangan terapi sel inovatif untuk pemulihan fungsi jaringan target, optimalisasi formulasi untuk penghantaran terarah biofarmasi ke jaringan dengan akses rendah seperti sistem saraf pusat (CNS) dan penelitian senyawa baru dan jalur penuaan dengan menggunakan primata non-manusia yang menyerupai manusia.

“Ini komitmen kami sebagai mitra pertumbuhan bagi peneliti muda yang berdedikasi dalam memajukan layanan kesehatan inovatif,” ujarnya.

Untuk persyaratan peserta antara lain berusia di bawah 45 tahun (lahir pada atau setelah 1 Januari 1980) serta memiliki gelar dokter, dokter hewan, apoteker atau doktor (PhD). Program ini mendukung periode penelitian

selama satu tahun yaitu mulai Desember 2025 – November 2026 dengan pendanaan hingga Rp. 600 juta.