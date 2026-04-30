Daftar 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II dengan Nilai Rp 116 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meresmikan langsung 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II senilai Rp 116 triliun di Cilacap, Rabu (29/4/2026).

Melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Indonesia tidak lagi menempatkan sovereign wealth fund (SWF) sebagai instrumen investasi pasif.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa arah kebijakan hilirisasi merupakan fondasi utama kebangkitan ekonomi nasional.

“Hilirisasi adalah jalan satu-satunya untuk kita bisa lebih makmur,” tegas Presiden.

Dia menegaskan keberanian mengolah sumber daya alam di dalam negeri menjadi kunci untuk keluar dari ketergantungan ekspor bahan mentah dan menuju ekonomi bernilai tambah.

CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, menekankan pengelolaan aset negara kini diarahkan sebagai katalis transformasi ekonomi nasional.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujarnya.

Rosan menyebutkan di tingkat global, lanskap pengelolaan kekayaan negara juga tengah mengalami pergeseran.