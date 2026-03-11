Daftar 22 Bengkel Siaga Chery dan Promo Selama Mudik Lebaran 2026

jpnn.com, JAKARTA - Chery tak ketinggalan menyiapkan layanan bengkel siaga bagi konsumen mereka yang hendak melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026.

Program tersebut dihadirkan untuk memastikan kendaraan tetap dalam kondisi prima selama periode libur panjang.

Sebanyak 22 outlet diler disiagakan sebagai bengkel siaga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Layanan akan beroperasi mulai 18 hingga 24 Maret 2026, bertepatan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang hari raya.

Melalui program tersebut, pelanggan tetap dapat melakukan perawatan kendaraan maupun mendapatkan bantuan teknis jika mengalami kendala selama perjalanan mudik.

Selain layanan bengkel siaga, Chery juga menghadirkan program promo servis Lebaran yang dapat dimanfaatkan sebelum berangkat ke kampung halaman.

Di mana, konsumen bisa menikmati potongan harga hingga 30 persen untuk pembelian suku cadang tertentu.

Tak hanya itu, tersedia pula diskon 10 persen untuk biaya jasa servis, termasuk layanan penggantian oli.