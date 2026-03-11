Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Daftar 22 Bengkel Siaga Chery dan Promo Selama Mudik Lebaran 2026

Rabu, 11 Maret 2026 – 07:39 WIB
Daftar 22 Bengkel Siaga Chery dan Promo Selama Mudik Lebaran 2026 - JPNN.COM
Program Chery selama mudik Lebaran 2026. Foto: csi

jpnn.com, JAKARTA - Chery tak ketinggalan menyiapkan layanan bengkel siaga bagi konsumen mereka yang hendak melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026.

Program tersebut dihadirkan untuk memastikan kendaraan tetap dalam kondisi prima selama periode libur panjang.

Sebanyak 22 outlet diler disiagakan sebagai bengkel siaga yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Baca Juga:

Layanan akan beroperasi mulai 18 hingga 24 Maret 2026, bertepatan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang hari raya.

Melalui program tersebut, pelanggan tetap dapat melakukan perawatan kendaraan maupun mendapatkan bantuan teknis jika mengalami kendala selama perjalanan mudik.

Selain layanan bengkel siaga, Chery juga menghadirkan program promo servis Lebaran yang dapat dimanfaatkan sebelum berangkat ke kampung halaman.

Baca Juga:

Di mana, konsumen bisa menikmati potongan harga hingga 30 persen untuk pembelian suku cadang tertentu.

Tak hanya itu, tersedia pula diskon 10 persen untuk biaya jasa servis, termasuk layanan penggantian oli.

Chery tak ketinggalan menyiapkan layanan bengkel siaga bagi konsumen mereka yang hendak melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Chery  bengkel siaga Chery  promo chery  mudik lebaran 2026 
BERITA CHERY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp