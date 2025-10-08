Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Daftar 23 Pemain Timnas Indonesia Vs Arab Saudi, Semoga Garuda Menang

Rabu, 08 Oktober 2025 – 20:01 WIB
Suasana latihan Timnas Indonesia di Jeddah jelang laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia Vs Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis dini hari WIB.

PSSI mengumumkan komposisi 23 pemain untuk pertandingan putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu.

Mengutip dari akun timnas Indonesia di Instagram, penyerang Ole Romeny yang menjalani pemulihan cedera dalam beberapa bulan terakhir, kembali dimasukkan pelatih Patrick Kluivert.

Dari total 26 pemain yang dibawa ke Arab Saudi, pelatih Kluivert mencoret enam pemain, yakni Calvin Verdonk, Nathan Tjoe-A-On, Jordi Amat, Reza Arya, Egy Maulana Vikry, dan Ramadhan Sananta.

Pemain Lille, Verdonk, sudah sejak beberapa jam yang lalu dipastikan tidak akan membela tim Garuda pada pertandingan melawan Arab Saudi. Kepastian itu disampaikan oleh manajer timnas Sumardji, Rabu sore.

Untuk posisi kiper, Reza Arya yang masuk skuad belakangan, kali ini dicoret dari skuad untuk hari pertandingan. Sehingga tiga posisi kiper akan diisi Marteen Paes, Nadeo Argawinata, dan Ernando Ari.

Sedangkan untuk posisi bek, selain Verdonk, Nathan, dan Jordi kali ini tidak dimasukkan ke dalam skuad.

Sedangkan Egy dan Ramadhan juga belum mendapat kesempatan untuk membela Indonesia pada pertandingan pertama Grup B.

Laga Timnas Indonesia Vs Arab Saudi akan berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Kamis dini hari WI

