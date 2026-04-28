Daftar 23 Pemain yang Dipanggil John Herdman untuk TC Timnas Akhir Mei

jpnn.com, JAKARTA - Tim Nasional Indonesia akan menjalani pemusatan latihan (training camp/TC) yang akan digelar di Jakarta pada 26-30 Mei.

Pelatih Timnas John Herdman resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti TC.

"Selama lima hari, para pemain akan menjalani sesi latihan intensif serta pertandingan internal sebagai bagian dari proses evaluasi tim pelatih," sebut PSSI dalam keterangan resminya, Selasa.

Pemusatan latihan ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju Piala ASEAN 2026 yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang.

Para pemain yang dipanggil didominasi pemain lokal, seperti Marselino Ferdinan, Witan Sulaeman, dan Muhammad Riyandi.

Pada edisi kali ini, Indonesia yang belum pernah juara dan sudah enam kali menjadi runner-up bergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff, Brunei Darussalam atau Timor Leste.

Nantinya, pemain yang mampu menunjukkan performa terbaik di TC akan berpeluang masuk ke dalam skuad final Piala ASEAN, sekaligus dipertimbangkan untuk tetap bersama tim dalam agenda FIFA Matchday pada bulan Juni 2026, di mana Indonesia salah satunya akan melawan Oman pada 5 Juni di Jakarta.

Herdman mengatakan karena Piala ASEAN tak masuk dalam kalender pertandingan FIFA turnamen yang sebelumnya bernama Piala AFF itu akan menjadi momen penting para pemain lokal Indonesia untuk menunjukkan kualitas terbaiknya.