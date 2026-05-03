Daftar 24 Pemain DBL All Star 2026 yang Terpilih Berangkat ke Amerika Serikat

jpnn.com, JAKARTA - DBL Indonesia telah memilih 24 nama untuk menjadi All Star 2026 agar bisa merasakan pelatihan dan uji tanding di Amerika Serikat.

Terpilih masing-masing 12 pemain putra dan 12 pemain putri yang menjadi DBL All-Stars 2026 setelah melalui perjuangan panjang.

Para peserta DBL Camp 2026 kali ini diikuti 250 pemain terbaik dan 54 pelatih terbaik dari seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua.

Baca Juga: Peserta Camp 2026 Rasakan Teknologi Sport Science Modern di DBL Academy Jakarta Timur

Legenda basket Australia yang juga pelatih dari World Basketball Academy (WBA), Andrew Vlahov mengungkapkan persaingan menuju Top 12 dari ratusan peserta sangat sengit.

Seluruh pelatih bahkan harus ekstra keras melakukan seleksi hingga terpilih 24 pemain yang konsisten selama satu pekan mengikuti pelatihan di Jakarta.

“Tahun ini persaingannya sangat ketat, tim pelatih sampai harus menambah jam latihan untuk pemain dan jam meeting karena persaingannya memang ketat sekali, terutama untuk tim putra,” ujar Vlahov.

Pada edisi DBL All Star 2026 tercatat Miracle Christiano (Raffles Christian School Jakarta) dan Kartika Hatta (SMA BPK Penabur Cirebon) dinobatkan menjadi most valuable player (MVP).

CEO DBL Indonesia Azrul Ananda mengungkapkan apresiasi kepada seluruh peserta camp yang datang dari berbagai daerah.