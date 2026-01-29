Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Daftar 24 Tim Lulus ke Fase Knock-Out Liga Champions: Arsenal Sempurna

Kamis, 29 Januari 2026 – 08:25 WIB
Logo Liga Champions. ANTARA/Logo Liga Champions/pri)

jpnn.com - JAKARTA -  Laga pamungkas fase liga Liga Champions 2025/26 telah digelar secara serentak pada Kamis (29/1) dini hari WIB.

Sebanyak 24 tim memastikan diri lulus ke fase gugur (knock out) Liga Champions 2025/26, dengan perincian delapan klub lulus langsung ke babak 16 besar, sementara 16 lainnya harus melalui babak playoff.

Arsenal menjadi pemuncak klasemen dengan poin sempurna, diikuti Bayern Muenchen di posisi kedua. Enam tim lain yang lulus otomatis ke 16 besar ialah Liverpool, Tottenham Hotspur, Barcelona, Chelsea, Sporting CP, dan Manchester City.

Tim-tim tersebut memastikan posisi delapan besar berkat kemenangan di laga terakhir fase liga.

Liverpool membantai Qarabag 6-0, Tottenham menang 2-0 atas Eintracht Frankfurt, sementara Barcelona dan Chelsea sama-sama bangkit untuk meraih kemenangan penting.

Sebaliknya, sejumlah raksasa Eropa harus menempuh jalur playoff, termasuk Real Madrid, Inter Milan, Paris Saint-Germain, Juventus, dan Borussia Dortmund.

Babak playoff Liga Champions dijadwalkan berlangsung pada 17–18 Februari 2026 untuk leg pertama dan 24–25 Februari 2026 untuk leg kedua.

Berikut daftar tim yang lulus ke 16 besar Liga Champions 2025/26:

Berikut daftar 24 tim yang lulus ke babak fase gugur (knock out) Liga Champions 2026, banyak klub besar harus melalui jalur playoff.

