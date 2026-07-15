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JPNN.com - Nasional - Hukum

Daftar 9 Jaksa Tangani Kasus Eks Jampidsus Febrie, Ada Chatarina Girsang

Kamis, 16 Juli 2026 – 02:30 WIB
Daftar 9 Jaksa Tangani Kasus Eks Jampidsus Febrie, Ada Chatarina Girsang - JPNN.COM
Febrie Adriansyah saat menjadi Jampidsus. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjuk sembilan penyidik yang akan menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengumumkan daftar nama sembilan jaksa penyidik tersebut, yaitu:

1. Inspektur Keuangan II Agus Salim pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Agus salim

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2. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut) Muhibuddin

3. Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Badan Pemulihan Aset Kejagung Chatarina Muliana Girsang

4. Inspektor Keuangan I Jamwas Riyono

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5. Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Agus Sahat

6. Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Irene Putri

Kejagung umumkan 9 jaksa penyidik yang menangani kasus dugaan korupsi dan TPPU eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Ada sosok Chatarina Girsang.

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TAGS   Febrie Adriansyah  korupsi  TPPU  Kejagung  Chatarina Girsang  eks jampidsus  Jaksa  penyidik  Polri 
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