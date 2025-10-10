Daftar Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 10 Oktober

Jumat, 10 Oktober 2025 – 07:01 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas di Pegadaian hari ini, Jumat 10 Oktober 2025. Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Jumat (10/10), tiga produk logam mulia yakni buatan UBS, Galeri24 dan Antam, mengalami fluktuasi harga jual.

Harga jual emas Antam terus naik, kini berada di angka Rp 2.419.000 dari awalnya Rp 2.411.000 per gram. Begitu pula harga emas Galeri24 turut naik menjadi Rp 2.306.000 dari semula Rp 2.304.000 per gram.

Untuk emas UBS, harga satu gram tetap stabil di angka Rp 2.351.000.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp 1.271.000