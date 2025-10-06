Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Daftar Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 6 Oktober

Senin, 06 Oktober 2025 – 07:50 WIB
Arsip foto: Pramuniaga melayani calon pembeli produk emas batangan di Galeri 24 Pegadaian Cabang Ampenan, Mataram, NTB. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/foc.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut daftar harga emas Antam, UBS dan Galeri24 di Pegadaian hari ini, Senin 6 Oktober 2025.

Dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin (6/10), harga emas Antam stabil di angka Rp 2.340.000 per gram.

Begitu juga harga emas Galeri24 turut stabil di angka Rp 2.230.000 per gram.

Sama seperti Antam dan Galeri24, harga emas UBS juga tetap dibanderol Rp 2.275.000 per gram.

Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Sementara, emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.

Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

Harga emas UBS:‎

TAGS   harga emas  harga emas di pegadaian  harga emas Antam  Harga emas UBS  harga emas Galeri24 
